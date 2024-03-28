«Красная Поляна» ожидает туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии

Летом в «Красной Поляне» ожидают массовый приток туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

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Речь идет не только о горнолыжном курорте, но и об одноименной игровой зоне Краснодарского края. Прогнозы основываются на информации, которую ранее разметила пресс-служба сочинского аэропорта.

Из нее следует, что между столицей Бахрейна и Сочи планируется запустить прямое чартерное авиасообщение. Доставлять путешественников из арабских стран в Сочи будет авиакомпания Gulf Air.

"По оценкам партнеров игорной зоны, на рейсах из Бахрейна может лететь значительное количество туристов из Саудовской Аравии (до 80%)".

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Первый полет по данному маршруту должен состояться 3 июня 2024 года.

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