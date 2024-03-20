Двух женщин сняли с рейса из-за лишнего веса

Сотрудники авиакомпании Air New Zealand сняли с рейса Энджел Хардинг и ее подругу, так как они не помещались на своих места, а соседние не выкупили. Об инциденте сообщает издание Daily Star.

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Главные героини неловкой истории должны были вылететь из Нейпира в Окленд 15 марта, однако этого так и не произошло. Когда самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, стюардессы приступили к привычной процедуре: стали проверять готовность пассажиров и их мест к началу путешествия.

Бортпроводница увидела, что подлокотники сиденья двух женщин опущены, поэтому сама их подняла. И сделала это, по словам Энджел, весьма резко и грубо. К тому же, почти сразу пассажирки ощутили дискомфорт: им было крайне тесно сидеть на своем месте.

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Подруги сообщили об этом стюардессе, которая объяснила им, что они обязаны соблюдать установленные правила. Завязался спор, и закончился он тем, что самолет так и не взлетел, а всех пассажиров попросили покинуть салон воздушного судна.

Как объяснили путешественницам представители авиакомпании, из-за индивидуальных особенностей Энджел и ее подруге требуется выкупать для себя по два места, а не одному, по крайней мере, если они захотят воспользоваться услугами Air New Zealand. Женщины так и сделали: улететь в Окленд им удалось через пару дней.

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