Книги, которые мы читаем, влияют на выбор места отдыха

На поездку в то или иное место нас зачастую вдохновляют книги. Об этом сообщает Fox News с ссылкой на результаты опроса, в котором приняли участие более 2000 человек.

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Каждый четвертый респондент выбрал курорт для следующего отпуска, вдохновившись художественным произведением, на страницах которого тот подробно описывается или упоминается. При этом 15% опрошенных забронировали отель в соответствующем пункте назначения в течение одного дня после прочтения книги.

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46% принявших участие в опросе человек заявили о желании увидеть, как место, в котором оказываются герои произведения, выглядит в реальной жизни.

Таким образом, если прочитать, например, романы Франсуазы Саган, то появится желание купить билет на самолет до Парижа, а произведения Ю Несбе вдохновят на поездку в Осло.

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