Иногда гели под запретом: что можно забирать с собой из гостиничного номера

Основатель сети отелей рассказал, что можно забирать с собой из номера
Порой хочется прихватить с собой как можно больше сувениров с отдыха, которые будут напоминать о приятном путешествии. Основатель сетевых отелей H18YC Марк Джонсон рассказал изданию The Mirror, какие предметы из гостиничного номера допускается забирать, а какие должны оставаться в нем.
Одноразовые туалетные принадлежности (шампунь, кондиционер, мыло и лосьон для тела) увозить не запрещено, так как затраты на них входят в общую стоимость номера.
"Однако, если вы увидите, что в номере есть бутылки с гелями или кремами большего размера, особенно если они прикреплены к стене, у вас могут возникнуть проблемы, если вы решите прихватить их".
Ручки, конверты, небольшие блокнотики с логотипом отеля также предназначены для использования, поэтому никто не удивится, если вы заберете их с собой. Исключение составляют блокноты в кожаном переплете, обращает внимание Джонсон.
"Если вы заранее сообщите в отель, что будете праздновать медовый месяц или годовщину свадьбы, то можете получить бутылку шампанского в подарок", – поделился лайфхаком эксперт.
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