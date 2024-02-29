Стюардессы рассказали о самых больших ошибках пассажиров

Стюардессы рассказали, что никогда не стоит делать пассажирам во время перелета
Кто как нельзя лучше знает, от каких действий во время перелета стоит отказаться, если не стюардессы? Бортпроводницы рассказали изданию Huffpost о главных ошибках пассажиров, которые они допускают на борту воздушного судна.
Одна из самых неудачных идей, которые могут прийти в голову на высоте птичьего полета, – это расхаживать по самолету без обуви. Поддерживать чистоту в авиалайнерах, которые совершают по несколько рейсов в сутки с минимальным временем на стоянку, не так-то уж просто.
"Основной целью уборки самолетов является маскировка запаха, а не удаление его источников. У персонала попросту нет времени, чтобы тщательно вычищать ковры".
Вторая распространенная ошибка авиапассажиров – вызов бортпроводников по не самым важным вопросам.
"Многие думают, что кнопка вызова предназначена для просьб о предоставлении дополнительных напитков и закусок. Но на самом деле к ее нажатию следует приберегать в случае чрезвычайных ситуаций".
В-третьих, не стоит брать с собой в салон самолета тяжелую ручную кладь. Стюардессы рассказали, что порой путешественники не могут поднять собственные сумки и расположить их над своим сиденьем, поэтому они обращаются за помощью к персоналу.
"Никто из нас не горит желанием получить травму плеча только потому, что вы хотите, чтобы во время полета сумка располагалась над вами".
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