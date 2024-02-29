Стюардессы рассказали о самых больших ошибках пассажиров

Кто как нельзя лучше знает, от каких действий во время перелета стоит отказаться, если не стюардессы? Бортпроводницы рассказали изданию Huffpost о главных ошибках пассажиров, которые они допускают на борту воздушного судна.

© Unsplash

Одна из самых неудачных идей, которые могут прийти в голову на высоте птичьего полета, – это расхаживать по самолету без обуви. Поддерживать чистоту в авиалайнерах, которые совершают по несколько рейсов в сутки с минимальным временем на стоянку, не так-то уж просто.

"Основной целью уборки самолетов является маскировка запаха, а не удаление его источников. У персонала попросту нет времени, чтобы тщательно вычищать ковры".

Вторая распространенная ошибка авиапассажиров – вызов бортпроводников по не самым важным вопросам.

"Многие думают, что кнопка вызова предназначена для просьб о предоставлении дополнительных напитков и закусок. Но на самом деле к ее нажатию следует приберегать в случае чрезвычайных ситуаций".

В-третьих, не стоит брать с собой в салон самолета тяжелую ручную кладь. Стюардессы рассказали, что порой путешественники не могут поднять собственные сумки и расположить их над своим сиденьем, поэтому они обращаются за помощью к персоналу.

"Никто из нас не горит желанием получить травму плеча только потому, что вы хотите, чтобы во время полета сумка располагалась над вами".