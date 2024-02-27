Эти три упражнения помогут прийти в себя после долгого перелета

Путешествия — это всегда радость. Однако долгие перелеты способны принести массу дискомфорта. После них тело затекает и человек с трудом перемещается. Однако эксперты считают, что из этой ситуации есть выход.

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О том, какие упражнения надо сделать, чтобы прийти в норму после долгого перелета, пишет Indianexpress.

Внимание: все упражнения делайте в пределах комфортного для себя диапазона.

Фитнес-тренер Ясмин Карачивала назвала упражнения, которые помогут избавиться от скованности после долгого перелета.

Растяжка «Кот и корова»

Встаньте прямо, расставьте ноги по ширине плеч. Затем глубоко вдохните и разведите руки в стороны. На моменте выпячивания груди осторожно выгните спину, глядя на свои руки. Задержитесь в этой позиции, ощущая процесс растяжки. Это «коровья» позиция. Это упражнение поможет мобилизовать позвоночник, плечи и бедра.

Медленно вдохните. Прижимая подбородок к груди, нагибайтесь и округляйте спину. Задержитесь в этой позиции, чтобы растянуть мышцы. Это «кошачья» позиция.

Медленно вернитесь из «коровьей» позиции в «кошачью».

Повторите упражнение несколько раз.

Грудное сокращение и разгибание

Это упражнение предназначено для улучшения гибкости.

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч. Затем положите руки на затылок, и переплетите пальцы. Глубоко вдохните.

Нагнитесь до такой степени, на какую способны. Ваша грудная клетка должна приблизиться к тазу, образовав букву «C».

На вдохе вернитесь в исходное положение, а на выдохе выгните верхнюю часть спины, подняв грудь к потолку, сведя лопатки вместе.

Поднимите голову, сохранив нейтральное положение шеи.

Оставайтесь в таком положении некоторое время, затем вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение несколько раз.

Вращение шеи

Это упражнение способствует подвижности шейного отдела.

Сядьте на удобный стул и выпрямите спину. Глубоко вдохнув, на выдохе медленно поверните голову вправо, чтобы подбородок смотрел на правое плечо. Следите, чтобы плечи не поднимались.

Удерживайтесь в этой позиции несколько секунд и примите исходное положение.

Повторите упражнение несколько раз на обе стороны.