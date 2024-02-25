Психологи рассказали, как справиться с аэрофобией и расслабиться в полете

Психологи рассказали, как справиться с аэрофобией и как расслабиться в полёте. Аэрофобия может изрядно подпортить жизнь. В путешествиях, которые можно совершить только самолётом, появляется дилемма между «хочу» и «боюсь». Новая перспективная работа, предполагающая командировки в другой конец страны, тоже быстро станет источником огромного стресса. Как перестать бояться летать, чем можно помочь себе перед полётом и во время него, «Секрету» рассказали психологи Олеся Беринда и Марина Бондаренко.

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Что такое аэрофобия

Аэрофобия — это распространённое тревожное расстройство, при котором у человека возникает сильный страх перед полётом. С аэрофобией, по разным оценкам, ежегодно сталкиваются от 2,5% до 40% людей.

Человек с аэрофобией испытывает сильную тревогу или страх в ожидании полёта или во время него, старается переносить или отменять предстоящие перелёты, если это возможно. Общие симптомы аэрофобии такие же, как у других фобий: это чувство удушья, озноб, повышение пульса, дезориентация в пространстве, тошнота, одышка. Возможны панические атаки. Простое волнение перед полётом — это ещё не аэрофобия.

Как бороться с аэрофобией

Некоторым людям сложно иметь дело с тем, чего они не понимают, отмечает клинический психолог Марина Бондаренко.

Ситуация с перелётами может относиться к таким. Человек не понимает, как самолёт летит, от чего зависит его безопасность в воздухе, и начинает испытывать тревожность или страх.

Если вы относитесь к таким людям, то вам стоит немного разобраться, как именно летают самолёты. Сходите в музей авиации или почитайте о полётах. Такое знакомство снизит элемент неожиданности во время путешествия. Вы будете реже вздрагивать от звуков в полёте, не будете пугаться момента, когда гасят свет в салоне при взлёте и посадке, будете готовы, что иногда самолёт может трясти. Вы будете знать, что самолёт может заходить второй раз на посадку, и в этом нет ничего страшного.

Марина Бондаренко

клинический психолог

Если вы относитесь к таким людям, то вам стоит немного разобраться, как именно летают самолёты. Сходите в музей авиации или почитайте о полётах. Такое знакомство снизит элемент неожиданности во время путешествия. Вы будете реже вздрагивать от звуков в полёте, не будете пугаться момента, когда гасят свет в салоне при взлёте и посадке, будете готовы, что иногда самолёт может трясти. Вы будете знать, что самолёт может заходить второй раз на посадку, и в этом нет ничего страшного.

Работаем со страхом потери контроля

Неизвестность — не единственная проблема. Чаще всего причиной аэрофобии становится страх потери контроля, отмечает магистр психологии Олеся Беринда. Как будто в воздухе вы чувствуете беспомощность, лишаетесь «опоры». В то время когда на земле есть иллюзия, что вы можете что-то сделать, предпринять, что контролируете процесс. А в воздухе человек понимает, что сделать уже ничего не может.

Здесь уже простым изучением устройства самолёта не обойтись. Олеся Беринда приводит пример из практики, когда у девушки одна только мысль о частых командировках и перелётах вызывала панический страх. Никакие таблетки, успокоительные, дыхательные практики, изучение фактов о безопасности авиаполётов не помогали снизить уровень тревоги.