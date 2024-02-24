Две неочевидные вещи, которые стоит взять с собой в путешествие

Бывший сотрудник администрации транспортной безопасности США рассказал, какие две вещи нужно всегда брать с собой в дорогу. Его слова приводит издание Travel and Leisure.

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По словам Калеба Хармон-Маршалла, в первую очередь в путешествии пригодится органайзер небольшого размера для украшений. Причем уложить его лучше в ручную кладь: если в аэропорту потребуется снимать аксессуары при прохождении досмотра, то их можно будет быстро убрать и не переживать, что они затеряются в сумке.

Помимо этого, эксперт рекомендует брать в любое путешествие одноразовые бахилы, которые также могут быть кстати при прохождении контроля безопасности. Это недорогой аксессуар, который занимает мало места в ручной клади.

"По мне так это гораздо лучше, чем стоять в носках на грязном полу аэропорта".