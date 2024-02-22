Многие пассажиры, летящие самолетом, обращают внимание на то, что стюардессы часто берут с собой в полет сразу два чемодана. Это не просто прихоть или чрезмерная предусмотрительность с их стороны. На самом деле, есть несколько важных причин, по которым бортпроводники берут дополнительный багаж.

Во-первых, в одном из чемоданов находится специальная униформа для работы на борту самолета. Обычно там хранится несколько комплектов одежды, удобная обувь, а также другие необходимые аксессуары.

Во-вторых, второй чемодан нужен на тот случай, если рейс неожиданно задерживается или отменяется. Если экипаж вынужден оставаться в аэропорту на ночь, у них под рукой окажутся все необходимые вещи: сменная одежда, туалетные принадлежности.