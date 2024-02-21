Многие родители сталкиваются с тем, что их малыши начинают плакать и капризничать во время взлета и посадки самолета. Причина кроется в болезненных ощущениях, которые испытывают дети из-за перепада давления.

Стюардесса Сание Сараметова рассказала, что в таких случаях помогает простой и действенный способ – дать ребенку сосать леденец или пить через соломинку. Это выравнивает давление в ушах и нормализует самочувствие малыша.

Как только самолет начинает набирать высоту, предложите ребенку любимый леденец или напиток. Сосательные движения и глотание помогают выровнять давление и избавиться от неприятных ощущений.