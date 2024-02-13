Экс-стюардесса рассказала, на чем можно сэкономить в аэропорту

Бывшая стюардесса рассказала, какие ошибки чаще всего совершают туристы в аэропорту, теряя при этом деньги. Ее слова приводит портал "Tourprom" со ссылкой на издание "The Sun".

Стюардесса рассказала, что зачастую путешественники тратят большое количество денег в аэропорту, и объяснила, как этого можно избежать.

По ее словам, основные траты приходятся на покупку бутилированной воды в авиагавани, на невыгодный обмен валют в терминалах аэропорта, повышение класса обслуживания в самолете, покупки продукции в магазинах беспошлинной торговли и еды на борту самолета.

Она отметила, что можно сэкономить, например, если взять с собой пустую бутылку и бесплатно наполнить ее питьевой водой прямо в терминале. Также, гораздо выгоднее будет повысить класс обслуживания прямо на борту, а не делая это заранее, что выходит заметно дороже. Что касается обмена валют, то зачастую в аэропортах далеко не самые выгодные условия – удобнее будет сделать это в городском обменнике.