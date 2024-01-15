Стюардесса раскрыла лайфхаки, чтобы выспаться в самолете

Спать в самолете никогда не бывает так легко, как хотелось бы. Ваши проблемы кажутся бесконечными: неудобные сиденья, шумные дети и страх, что вас разбудят, как только вам удастся немного вздремнуть.

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На этот случай бывшая стюардесса British Airways, как сообщает Mirror, раскрыла несколько важных советов, которые помогут вам не упустить драгоценный сон во время долгого перелета.

Бывшая стюардесса говорит, что вам будет сложно заснуть, когда на вас упадет солнечный свет, поэтому вам следует не забыть сделать одну ключевую вещь.

«Если вы сидите у окна и планируете немного поспать, закройте шторы после взлета», — говорит бортпроводница.

Кроме того, вы можете выбрать место в задней части самолета и тогда шум и разговоры пассажиров будут меньше отвлекать.

«Если вы забронируете первый ряд в среднем проходе на дальнемагистральный рейс, да, вы можете получить дополнительное пространство для ног, но вы, скорее всего, будете сидеть рядом с ребенком. Это потому, что на этом сиденье есть откидной столик для детских кроваток/колыбелей, чтобы дети могли спать, а не лежать у кого-то на коленях в течение всего полета», — рассказала стюардесса.

Наконец, пассажирам следует не забывать пристегивать ремни безопасности поверх одеял, чтобы стюардессы не «будили их, чтобы проверить каждый раз, когда загораются знаки «Пристегните ремни».

Хейли Грин с сайта обзоров матрасов The Sleep Judge также поделилась своими мыслями о том, как лучше спать в воздухе.

«Наклониться вперед над столиком с подносами — лучшее положение сиденья для максимального отдыха», — заявила она.

Кстати, для такого положения продаются специальные подушки с отверстиями для головы, чтобы она была в наклоне и устойчива.