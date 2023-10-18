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Эксперт поделилась лайфхаками, как не переплачивать за багаж

Путешественники идут на разные хитрые уловки, чтобы сложить как можно больше вещей в чемодан и избежать переплаты за лишние килограммы. Своими излюбленными лафйхаками поделилась ведущая туристического шоу Саманта Браун.

Первое, что она рекомендует сделать, – составить список запланированных к посещению во время отдыха мест и мероприятий. Ориентируясь на них, заранее составить образы, в том числе из универсальной одежды.

"У меня есть простое уравнение для недели сбора вещей: три топа и трое брюк, которые должны сочетаться друг с другом. Таким образом, я получаю девять нарядов из шести предметов одежды".

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Также Саманта отмечает, что для любого путешествия достаточно трех пар обуви. Лучше всего взять в поездку по одной паре кроссовок, босоножек и сланцев.

Еще одно правило, которому телеведущая всегда следует, – скручивание вещей в рулоны. В таком случае одежда занимает меньше места в багаже, уверяет Браун.

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