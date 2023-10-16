Россияне стали чаще ездить в Европу

С начала текущего года количество туристических поездок из России в страны Европы увеличилось на треть. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

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По его словам, из-за со сложной транспортной логистики число путешествий в Европу с начала пандемии сократилось. Однако в сравнении с началом 2023 года оно возросло примерно на 30%.

Как объяснил Дмитрий Горин, причиной этому служат "адаптация и наличие отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку". Он отметил хорошую реализацию туроператорами полетных программ через Кувейт в Черногорию и туров на Кипр через Ереван этим летом.