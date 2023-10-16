Посольство РФ в Шри-Ланке не подтвердило информацию об отмене консульского сбора
Посольство России в Шри-Ланке отклонило информацию об отмене консульского сбора для россиян, которые посещают страну в качестве туристов, сообщает ТАСС.
Островное государство действительно старается привлекать путешественников из других стран, в том числе и из России. Но Шри-Ланка пока не обнулила консульские сборы для россиян, по информации пресс-релиза посольства страны. Виза по-прежнему стоит 60 долларов с человека.
При планировании путешествия дипправительство просит ориентироваться на официальную информацией. В случае изменений визовых требований информация об этом появится в социальных сетях посольства и на их сайте.
Ранее мы писали о том, что страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов.
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