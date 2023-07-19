Острова России, где можно отдохнуть от большого города

Россияне привыкли отдыхать в больших городах, а потому редко обращают внимание на более отдаленные места — например, острова. Живописные виды, уникальный ландшафт, звуки природы позволяют отстраниться от городской суеты и побыть наедине с самим собой. До островов бывает трудно добираться, однако необычный отдых стоит потраченных усилий.

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Подробнее о живописных островах России — в материале «Рамблера».

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Командорские острова

Витюгова Женя/commons.wikimedia.org

Командорские острова отличаются особой живописной природой. Они окружены Тихим океаном, а на территории можно обнаружить отвесные черные скалы, туманы и следы лавовых потоков. На островах находится Командорский заповедник, который населяют морские котики, сивучи, каланы, необычные виды птиц. Самое интересное, что многие животные совсем не пугливые и любят внимание туристов. Однако добраться до островов непросто. Единственный способ — путь из Петропавловск-Камчатского на самолете или теплоходе. Добираться по океану будет намного дольше, чем по небу — целых 36 часов. Но этот путь примерно в три раза дешевле.

Кижи

Matthias Kabel/commons.wikimedia.org

Кижи — один из самых известных туристических остров России, который находится в Карелии. Туры на остров организуют из Петрозаводска, однако купить туда путевку можно из любого уголка России. Летом на Кижи переплавляют на катерах с петрозаводских пристаней. Главные символы острова и одни из крупнейших в мире деревянных храмов — Преображенская и Покровская церкви. Кроме того, остров знаменит своим государственным историко-архитектурным музеем-заповедником «Кижи». Он был создан в 1966 году, сейчас там располагается множество памятников деревянной архитектуры из других районов Карелии.

Остров Петрова

Weramedia/commons.wikimedia.org

Этот остров расположен в Южном Приморье, в северной части Японского моря. Он назван в честь Александра Петрова — контр-адмирала и знаменитого исследователя тихоокеанского побережья. Остров Петрова входит в состав Лазовского государственного природного заповедника, который отличается прекрасной природой. Взяв экскурсию, туристы могут погулять по редкой тисовой роще, напоминающей сказочный лес. Там растут желтые маки, которые появляются лишь летом. Добраться до острова Петрова можно рейсовым автобусом «Владивосток — Преображение». Для ночевки подойдут домики недалеко от пляжа, кемпинг и глэмпинг.

Соловецкие острова

Алексей Задонский/commons.wikimedia.org