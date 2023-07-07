5 мест, которые стоит посетить летом в Карелии

Карелию стоит посетить, чтобы насладиться живописным летом на Севере. Белые ночи, огромные водоемы, красивые леса и горы с легкостью могут впечатлить любого туриста. Лето в Карелии короткое, однако оно отлично подойдет тем, кто не любит изнуряющую жару.

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Подробнее о том, какие места обязательно стоит посетить летом в Карелии, — в материале "Рамблера".

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Горный парк "Рускеала"

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Этот горный парк — уникальное место Северного Приладожья. Рускеала находится в 30 км к северу от города Сортавала, на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки. Интересно, что некоторые достопримечательности Санкт-Петербурга были построены из мрамора, который когда-то добывали в этом месте. Среди них — Исаакиевский собор и Эрмитаж.

Парк был оборудован в 2005 году. Здесь вы можете взять экскурсию и опробовать целых три маршрута — пешеходный, водный и подземный. Подземная экскурсия проходит по рукотворным лабиринтам мраморных штолен к Большому колонному залу и Подземному озеру. А самая главная достопримечательность парка — мраморный каньон, который отлично подойдет для знакомства с этим местом. Именно на этом маршруте есть мастерская по камнеобработке. Там даже можно приобрести сувениры.

Белые мосты

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Изначально место называлось Юканкоски, что в переводе с финского обозначает "речной порог". Его нынешнее название произошло от мостов, которые пролегали через реку Кулисмайоки и были построены из белого мрамора. К сожалению, они не сохранились.

На самом деле это даже не один, а целых два водопада, которые расположены в 30 метрах друг от друга. Этот комплекс водопадов самый высокий в Северном Приладожье и Южной Карелии. Его падение происходит с высоты 18 метров. В этом месте можно замечательно насладиться гармонией с природой и уединением.

Кивач

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Этот водопад удивительной красоты находится на территории заповедника с таким же названием. Самостоятельно сюда можно доехать на рейсовом автобусе, который отправляется с петрозаводского автовокзала. В заповеднике обитает множество животных, в том числе и те виды, что занесены в Красную книгу России. Рядом с водопадом можно найти прекрасный дендрарий и Музей природы.

Если хотите сделать самые красивые фотографии этого места, то лето — идеальный вариант. Зимой он покрывается снежным панцирем и предстает перед туристами уже не во всей красе.

Гирвас

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Вулкан образовался в Карелии несколько миллиардов лет назад, однако сейчас он считается недействующим. Гости республики могут свободно погулять по древнейшим вулканическим породам. При этом увидеть палеовулкан удается не всегда. Иногда весной и летом происходит водосброс, который образует большой водопад Гирвас — не менее мощный, чем другие знаменитые водопады Карелии. Но это зрелище точно стоит того, чтобы лицезреть его вживую.

Ладожские шхеры

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