5 мест, которые стоит посетить летом в Карелии
Карелию стоит посетить, чтобы насладиться живописным летом на Севере. Белые ночи, огромные водоемы, красивые леса и горы с легкостью могут впечатлить любого туриста. Лето в Карелии короткое, однако оно отлично подойдет тем, кто не любит изнуряющую жару.
Подробнее о том, какие места обязательно стоит посетить летом в Карелии, — в материале "Рамблера".
Горный парк "Рускеала"
Этот горный парк — уникальное место Северного Приладожья. Рускеала находится в 30 км к северу от города Сортавала, на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки. Интересно, что некоторые достопримечательности Санкт-Петербурга были построены из мрамора, который когда-то добывали в этом месте. Среди них — Исаакиевский собор и Эрмитаж.
Парк был оборудован в 2005 году. Здесь вы можете взять экскурсию и опробовать целых три маршрута — пешеходный, водный и подземный. Подземная экскурсия проходит по рукотворным лабиринтам мраморных штолен к Большому колонному залу и Подземному озеру. А самая главная достопримечательность парка — мраморный каньон, который отлично подойдет для знакомства с этим местом. Именно на этом маршруте есть мастерская по камнеобработке. Там даже можно приобрести сувениры.
Белые мосты
Изначально место называлось Юканкоски, что в переводе с финского обозначает "речной порог". Его нынешнее название произошло от мостов, которые пролегали через реку Кулисмайоки и были построены из белого мрамора. К сожалению, они не сохранились.
На самом деле это даже не один, а целых два водопада, которые расположены в 30 метрах друг от друга. Этот комплекс водопадов самый высокий в Северном Приладожье и Южной Карелии. Его падение происходит с высоты 18 метров. В этом месте можно замечательно насладиться гармонией с природой и уединением.
Кивач
Этот водопад удивительной красоты находится на территории заповедника с таким же названием. Самостоятельно сюда можно доехать на рейсовом автобусе, который отправляется с петрозаводского автовокзала. В заповеднике обитает множество животных, в том числе и те виды, что занесены в Красную книгу России. Рядом с водопадом можно найти прекрасный дендрарий и Музей природы.
Если хотите сделать самые красивые фотографии этого места, то лето — идеальный вариант. Зимой он покрывается снежным панцирем и предстает перед туристами уже не во всей красе.
Гирвас
Вулкан образовался в Карелии несколько миллиардов лет назад, однако сейчас он считается недействующим. Гости республики могут свободно погулять по древнейшим вулканическим породам. При этом увидеть палеовулкан удается не всегда. Иногда весной и летом происходит водосброс, который образует большой водопад Гирвас — не менее мощный, чем другие знаменитые водопады Карелии. Но это зрелище точно стоит того, чтобы лицезреть его вживую.
Ладожские шхеры
Национальный парк "Ладожские шхеры" располагается в трех районах Республики Карелия на берегу Ладожского озера. Наиболее важная достопримечательность этого места — уникальные озерные архипелаги-шхеры, которые тянутся от острова Кильпола до Питкяранты. Для отличного отдыха стоит арендовать лодку и взять с собой палатку. Разбить лагерь можно практически на любом из скалистых островов.