Удивительный полуостров: чем заняться летом на Камчатке

Лето — главный туристический сезон на Камчатке. В июле и августе на полуострове теплее всего. Именно в летнее время камчатская природа предстает перед туристами во всей красе.

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О том, что посмотреть и чем заняться на Камчатке в летний сезон, — в материале "Рамблера.

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Подняться на вулкан

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На Камчатке находится множество вулканов, которые принесли полуострову славу по всему миру. Там нет одинаковых вулканов, ведь все они отличаются друг от друга периодами активности, строением, формой. А самым высоким и впечатляющим считается Ключевская Сопка.

Каждое лето туристы отправляются в пешие походы, чтобы взойти на вулканы и насладиться живописным видом. Проще всего добраться до Авачинского вулкана, которая ниже других своих "собратьев" и менее активный. Маршруты на вулканы очень разнообразны по своей сложности: от пешеходных экскурсий до профессиональных подъемов подготовленных альпинистов. Если вы новичок, то совершать восхождение лучше в компании опытного гида.

Заняться серфингом

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На Камчатке находится Халактрырский пляж, который омывают воды Тихого океана. Это очень атмосферное место. Пляж стал особенно популярен среди туристов благодаря черному вулканическому песку, что устилает 30 километров побережья.

Южное побережье быстро облюбовали любители водных видов спорта — особенно серферы. И не зря, поскольку пляж может похвастаться высокими волнами и множеством серф-спотов. Более того, на Камчатке оборудованы школы серфинга, где есть все необходимое снаряжение.

Порыбачить

Камчатка — отличное место для того, чтобы заняться рыбалкой. Множество рек, два моря и один океан сразу привлекают внимание опытных рыболовов. В этом крае особенно популярна ловля чавычи — крупного тихоокеанского лосося.

Туристы часто совмещают рыбалку со сплавами по рекам. Если участок течения достаточно спокойный, то можно начать ловить камчатскую рыбу прямо во время сплава.

Отправиться с экскурсией к гейзерам

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Долина Гейзеров входит в семерку природных чудес России. Большое количество гейзеров, термальных источников и грязевых вулканов поражают воображение туристов. Удивительными кажутся струи горячего пара, которые постоянно взмывают высоко в небо, и кипящие фонтаны прямо из недр земли.