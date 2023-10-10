Страны Персидского залива планируют ввести единую визу для туристов

Оман провел недавно седьмую встречу министров туризма стран Персидского залива, в ходе которой министры согласились представить свои мнения по единой туристической визе для шести государств к концу декабря 2023 года. Речь идет о таких государствах, как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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На встрече министры стран Персидского залива согласились представить свои мнения по предлагаемой единой туристической визе GCC в Генеральный секретариат GCC к концу декабря 2023 года, сообщает государственное агентство новостей Омана .

Салим бин Мохаммед аль-Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что среди министров достигнут консенсус в отношении общей или унифицированной туристической визы стран Персидского залива. Он добавил, что реализация этой визы, вероятно, начнется в ближайшее время, как только будут созданы все необходимые механизмы.

Аль Махруки сказал:

«Существует единогласное мнение относительно важности этого вопроса. Будет ряд последующих встреч, чтобы увидеть, как мы можем действовать по этому вопросу и достичь полного соглашения.

Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику и удовлетворить чаяния нашего народа».

Ожидается, что предложения будут окончательно согласованы до конца декабря, сообщает местное информационное агентство. В настоящее время только граждане стран Персидского залива могут путешествовать между этими шестью странами по единой системе.

Страны поддержали такую единую систему, поскольку правительства стремятся привлечь туристов и увеличить доходы от туризма.