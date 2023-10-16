О чем стоит знать перед покупкой билетов с пересадкой: видео
Билеты с пересадкой часто бывают очень выгодным вариантом, но важно заранее учесть все нюансы, чтобы избежать стресса в день вылета.
Перед покупкой билетов обратите внимание на следующие пункты:
- Проверьте, достаточно ли времени между рейсами для пересадки. Обычно рекомендуется около двух часов для внутренних рейсов и не менее трех часов для международных.
- Выясните, откуда будут вылеты и нужно ли вам переходить из одного терминала в другой. Это может занять дополнительное время.
- Посмотрите, на одном ли билете оба рейса или на разных. Если на разных, то в случае задержки одного рейса, вам придется покупать новый билет на следующий.
- Уточните правила авиакомпании насчет регистрации багажа при пересадках. Иногда багаж нужно забирать и снова самостоятельно регистрировать.
Об этом рассказали на странице @Sletaem.by.
Ранее мы писали о том, как подготовиться к подъему в горы.
Рамблер: главные новости