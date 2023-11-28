Стюардесса поделилась необычным лайфхаком для путешественников

Стюардесса рассказала в соцсетях, что бутылки с водой всегда нужно бросать под кровати в отелях.

Эстер Стуррус, которая работает в голландской авиакомпании KLM и делится своими путешествиями, советует всегда бросать бутылку с водой под кровать, когда вы заходите в гостиничный номер.

Хоть это и маловероятно, но туристы могут стать жертвами воров или злоумышленников, поэтому некоторые путешественники предпочитают быть бдительными в некоторых странах или в номерах на нижних этажах.

По словам Эстер, ее лайфхак позволяет "проверить, что под кроватью никого нет, не глядя".

Эстер советует закатить бутылку под кровать, если никого под кроватью нет, она должна вылезти с другой стороны. Если этого не происходит, стоит проявить осторожность.

Имейте в виду, что препятствие не обязательно означает, что под вашей кроватью кто-то прячется. Это может быть место, где хранятся запасные простыни, или вы недостаточно сильно бросили бутылку, чтобы она перелетела на другую сторону.

Тем не менее, проверить не помешает, и вы будете спать спокойнее, зная, что сделали все от вас зависящее.