Стюардесса поделилась необычным лайфхаком для путешественников

Стюардесса рассказала в соцсетях, что бутылки с водой всегда нужно бросать под кровати в отелях.

Эстер Стуррус, которая работает в голландской авиакомпании KLM и делится своими путешествиями, советует всегда бросать бутылку с водой под кровать, когда вы заходите в гостиничный номер.

Хоть это и маловероятно, но туристы могут стать жертвами воров или злоумышленников, поэтому некоторые путешественники предпочитают быть бдительными в некоторых странах или в номерах на нижних этажах.

По словам Эстер, ее лайфхак позволяет "проверить, что под кроватью никого нет, не глядя".

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Эстер советует закатить бутылку под кровать, если никого под кроватью нет, она должна вылезти с другой стороны. Если этого не происходит, стоит проявить осторожность.

Имейте в виду, что препятствие не обязательно означает, что под вашей кроватью кто-то прячется. Это может быть место, где хранятся запасные простыни, или вы недостаточно сильно бросили бутылку, чтобы она перелетела на другую сторону.

Тем не менее, проверить не помешает, и вы будете спать спокойнее, зная, что сделали все от вас зависящее.

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