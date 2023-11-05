Лайфхак от стюардессы: почему нужно всегда держать чемодан у двери в номере

Чтобы путешествие прошло идеально, стоит послушать советы опытных туристов или, например, бортпроводников.

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Так например, многие считают, что путешествовать безопасно всегда, но на самом деле во многих странах стоит держать свои вещи под присмотром, иначе турист рискует остаться без них.

Причем опасно бывает не только на улице, но и в собственном номере. Так, воры иногда нацеливаются на гостиничные номера отдыхающих и пытаются получить к ним доступ ночью или когда номер пуст.

На этот случай опытная стюардесса Нассим поделилась с Express.co.uk своими лайфхаками о лучших способах оставаться в безопасности в гостиничном номере.

Ее совет номер один — всегда держать свой чемодан или дорожную сумку у двери. Этот шаг предупредит гостей отеля, если кто-то попытается войти в их комнату.

Стюардесса объяснила:

"Я всегда ставила свою сумку у двери. На случай, если кто-то откроет ее снаружи, чтобы появился шум".

Можно использовать этот лайфхак не только с чемоданом, но и с любым громоздкими предметом, который можно оставить у двери.

Туристы при этом рассказывают истории, как у них пропадали вещи из номеров. Многие случаи происходили во время отдыха на Шри-Ланке. Этот остров посреди индийского океана пользуется большой популярностью у путешественников, но при всей доброжелательности местных жителей, здесь случаются неприятные ситуации.