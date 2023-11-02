Три спасительных лжи путешественника-одиночки

Ложь во спасение: что нужно говорить незнакомцам, если вы путешествуете в одиночку
Иногда решиться на путешествие в одиночку довольно сложно, но тот, кто однажды так осмелился, наверняка захочет повторить этот опыт. Однако стоит учитывать некоторые особенности и не бояться лгать для собственной же безопасности.
"Рамблер" рассказывает, что можно говорить незнакомцам, а что нельзя, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Притворяться, что вы не свободны
В первую очередь это правило касается женщин, поскольку некоторые мужчины могут быть так настойчивы, что не принимают во внимание тот факт, что с ними просто не хотят ни общаться, ни даже знакомиться. Поэтому на вопрос, есть ли у вас кто-то, нужно всегда отвечать утвердительно, или даже заранее предупреждать, что ваше сердце не свободно. Для некоторых это может стать убедительным аргументом.
Не говорить, что вы путешествуете в одиночку
Первое правило клуба соло-путешественников, не говорить, что вы соло-путешественник. Это убережет от многих неприятностей и даже спасет не только ценные вещи, но и жизнь. Самый простой вариант - сказать, что вы приехали в отпуск с родителями. Если возникнут дополнительные вопросы, то их отсутствие можно объяснить тем, что они уехали на экскурсию, ушли за покупками, в музей, остались отдыхать в номере. Словом, вариантов масса.
Никогда не называть свой адрес
Не важно, где вы остановились - в отеле, хостеле или квартире. Вашим новым знакомым лучше не знать, где вы живете. Если не можете припомнить название ни одной из улиц, по которым вы уже успели прогуляться, просто придумайте его.
Эти меры предосторожности уберегут вас от возможных неприятностей и позволят не отказываться от путешествий в одиночку. Ведь это прекрасная возможность спланировать поездку так, как вам хочется, и побывать в самых интересных для вас местах. А еще это прекрасная возможность наконец-то встретиться и познакомиться с самим собой. Время, проведенное наедине с собственными мыслями, поможет вам понять, чего же вы хотите в жизни и кого любите. В каком-то смысле это похоже на медитацию.