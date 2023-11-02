Три спасительных лжи путешественника-одиночки

Иногда решиться на путешествие в одиночку довольно сложно, но тот, кто однажды так осмелился, наверняка захочет повторить этот опыт. Однако стоит учитывать некоторые особенности и не бояться лгать для собственной же безопасности.

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"Рамблер" рассказывает, что можно говорить незнакомцам, а что нельзя, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Притворяться, что вы не свободны

В первую очередь это правило касается женщин, поскольку некоторые мужчины могут быть так настойчивы, что не принимают во внимание тот факт, что с ними просто не хотят ни общаться, ни даже знакомиться. Поэтому на вопрос, есть ли у вас кто-то, нужно всегда отвечать утвердительно, или даже заранее предупреждать, что ваше сердце не свободно. Для некоторых это может стать убедительным аргументом.

Не говорить, что вы путешествуете в одиночку

Первое правило клуба соло-путешественников, не говорить, что вы соло-путешественник. Это убережет от многих неприятностей и даже спасет не только ценные вещи, но и жизнь. Самый простой вариант - сказать, что вы приехали в отпуск с родителями. Если возникнут дополнительные вопросы, то их отсутствие можно объяснить тем, что они уехали на экскурсию, ушли за покупками, в музей, остались отдыхать в номере. Словом, вариантов масса.

Никогда не называть свой адрес

Не важно, где вы остановились - в отеле, хостеле или квартире. Вашим новым знакомым лучше не знать, где вы живете. Если не можете припомнить название ни одной из улиц, по которым вы уже успели прогуляться, просто придумайте его.