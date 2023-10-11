Куда поехать на Новый год: идеи для отдыха в новогодние праздники

Если не хочется провести длинные зимние каникулы в четырех стенах, вопросом: «Куда поехать на Новый год?» – нужно задаваться заранее, чтобы отдых получился отличным.

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«Рамблер» рассказывает, куда можно поехать на новогодние праздники и как подготовиться к поездке.

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Самые интересные направления на Новый год

Москва. Столица России пользуется неизменной популярностью у туристов. Город в праздник преображается, а кроме того, для гостей и местных жителей здесь предусмотрено множество развлечений, включая красочные фейерверки на Красной площади, рождественские ярмарки, катки в парках.

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Сочи. Популярный курорт на Черноморском побережье России привлекает контрастным климатом: на море – тепло и влажно, а в горах – много снега. В зависимости от того, что вы любите больше, поселиться можно у моря или на одном из курортов Красной Поляны.

Казань. Исторический город с богатыми культурными традициями, где проводятся различные новогодние мероприятия и фестивали. Обязательно стоит попробовать чакчак, эчпочмак и другие традиционные блюда татарской кухни. Это очень вкусно!

Екатеринбург. Столица Урала великолепно выглядит в новогодние праздники, но для того, чтобы почувствовать, что такое Урал, стоит взять экскурсию и съездить полюбоваться красотой природы.

Владивосток. Если хотите в числе первых встретить Новый год, стоит отправиться на Дальний Восток. Встретить первый рассвет над океаном, подышать соленым воздухом и, конечно, же насладиться самыми свежими морепродуктами.

Калининград. Еще один популярный город, куда приезжают туристы со всей страны. Во-первых, обязательно стоит здесь погулять и посетить рождественские ярмарки, а во-вторых, нужно съездить к Балтийскому морю.

Великий Новгород. Исторический город с богатым культурным наследием, где можно прогуляться по украшенным улицам, посетить рождественские мероприятия, посмотреть Новгородский кремль и других достопримечательностей.

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Санкт-Петербург. Кто-то скажет холодно, ветрено и сыро, но этот город любят за красоту и атмосферу. Конечно же, стоит посмотреть на главную елку на Дворцовой площади, зайти в Эрмитаж, пробежаться по Невскому.

Великий Устюг. Идеальное место для семей с детьми, чтобы почувствовать атмосферу праздника и показать ребенку, где живет Дед Мороз.

Зарубежные направления на Новый год

Горнолыжные курорты - Альпы, Карпаты, Татры, Кавказ - насладитесь зимними видами спорта и красотой горных пейзажей.

Теплые страны - Таиланд, Мексика, Куба - для тех, кому хочется вечного лета, экзотики и ветра в волосах.

Городские туры в Европу - Берлин, Амстердам, Вена, Рим, Барселона - посетите европейские столицы, в которых умеют и любят создавать новогоднюю атмосферу.

Как подготовиться к туристической поездке на новогодние праздники

Определите место, которое вы хотите посетить на новогодние праздники и изучите информацию о нем, включая достопримечательности, мероприятия и погоду. Забронируйте жилье заранее, особенно если вы планируете посетить популярные туристические места. Разработайте план своей поездки, включая достопримечательности, которые вы хотите посетить, рестораны, где вы хотите попробовать местную кухню, и мероприятия, которые вы хотите посетить. Узнайте о местных обычаях и традициях. Составьте список необходимых вещей для поездки, включая одежду, обувь и другие предметы первой необходимости. Подумайте о бюджете и спланируйте расходы на транспорт, проживание, питание и развлечения. Если едете в горы, сделайте спортивную страховку. Упакуйте свои вещи заранее и проверьте, что у вас есть все необходимое перед отправлением.

Как сэкономить на туристической поездке на Новый год