Стюардесса арабской авиакомпании объяснила, зачем им выдают пижамы
Не секрет, что у сотрудников авиакомпаний есть униформы. Однако мало кто знает, что у стюардесс есть также фирменные пижамы. О том, зачем бортпроводницам брендированные ночнушки, рассказал портал The Sun.
Стюардесса Emirates Даниэль Молинье рассказала в соцсетях, что она и ее коллеги имеют пижамы в фирменных цветах компании и с ее логотипом.
По словам девушки, они носят ее в периоды отдыха на дальних маршрутах. Заменить одежду на собственную для сна — нельзя.
«Если чрезвычайная ситуация произойдет во время перерыва у членов экипажа и у них не будет времени переодеться в обычную форму, клиенты смогут легко их опознать», — объяснила девушка.
Пользователи сети были приятно впечатлены предусмотрительностью авиакомпании.
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