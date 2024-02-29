Никогда не догадаетесь: почему в круизах бесплатно раздают мороженое

Певица, в прошлом выступавшая с концертами в круизах, рассказала, почему на самом деле на лайнерах бесплатно раздают мороженое. Ее слова приводит издание New York Post.

© Unsplash

По словам Дары Такер, это происходит, когда персоналу в срочном порядке требуется освободить морозильные камеры для хранения в них... трупов пассажиров, скончавшихся во время круиза.

Бесплатная раздача десерта происходит в том случае, если погибли не два и не три человека, а больше, и места в отведенном на случай подобных эксцессов помещении не хватает.

В круизы зачастую отправляются люди преклонного возраста, поэтому внезапная смерть на борту судна не является чем-то совсем уж необычным, делится своими мыслями девушка. Она также призналась, что интересовалась статистикой несчастных случаев у своих друзей, работающих в морге.

"В каждом круизе умирает от четырех до десяти человек", – говорит Дара, ссылаясь на слова своих товарищей.

Пользователи сети, ознакомившиеся с данной версией, поспешили в ней усомниться. Однако имеются и подобного рода комментарии:

"Я медик, работаю на круизном лайнере. Могу подтвердить связь между смертями и мороженым".