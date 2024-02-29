Вход на главную площадь Севильи хотят сделать платным

Туристам, возможно, в скором времени придется платить за посещение площади Испании в Севилье. Об этом сообщает CNN с ссылкой на слова мэра города Хосе Луиса.

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В случае утверждения данной инициативы денежные средства пойдут на поддержание достойного внешнего вида достопримечательности. Сейчас нельзя сказать, что Plaza de España выглядит наилучшим образом: в некоторых местах повреждена плитка, впрочем, как и фасады строений.

Площадь Испании появилась на юге Севильи в 20-е годы прошлого века, но по сей день является местом притяжения как местных жителей, так и путешественников из разных уголков мира.

Кстати, именно здесь когда-то проходили съемки фильмов "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" и "Диктатор" Ларри Чарльза.