Европейский город ввел штраф в 120 тысяч рублей за купание в определенные часы

Россияне давно облюбовали европейские курорты. В их числе те, что распложены в Испании. Однако отдых там может быть сопряжен с незапланированными тратами. Причем в крупных размерах. Об этом пишет Tourprom.

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Власти курортного города Бенидорм ввели штраф за курение на пляже. Пойманному нарушителю придется выложить до двух тысяч евро, что равно около 120 тысячам российских рублей.

За пребывание на пляже и купание в воде в период с 00:00 до 07:00 также действует штраф от 750 евро, что примерно 75 тысяч рублей, до двух тысяч евро. За оставленное полотенце можно поплатиться суммой в 150 евро, то есть 15 тысяч рублей.

Купание при поднятом красном флаге будет стоить тысячу евро, что около 100 тысяч рублей. Нудизм на общественных пляжах влечет за собой штраф в размере 650 евро, то есть 65 тысяч рублей. Выход на улицу в купальном костюме и без рубашки сделает туриста беднее на 300 евро, что в российских рублях примерно 30 тысяч рублей.