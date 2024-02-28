Европейский город ввел штраф в 120 тысяч рублей за купание в определенные часы
Россияне давно облюбовали европейские курорты. В их числе те, что распложены в Испании. Однако отдых там может быть сопряжен с незапланированными тратами. Причем в крупных размерах. Об этом пишет Tourprom.
Власти курортного города Бенидорм ввели штраф за курение на пляже. Пойманному нарушителю придется выложить до двух тысяч евро, что равно около 120 тысячам российских рублей.
За пребывание на пляже и купание в воде в период с 00:00 до 07:00 также действует штраф от 750 евро, что примерно 75 тысяч рублей, до двух тысяч евро. За оставленное полотенце можно поплатиться суммой в 150 евро, то есть 15 тысяч рублей.
Купание при поднятом красном флаге будет стоить тысячу евро, что около 100 тысяч рублей. Нудизм на общественных пляжах влечет за собой штраф в размере 650 евро, то есть 65 тысяч рублей. Выход на улицу в купальном костюме и без рубашки сделает туриста беднее на 300 евро, что в российских рублях примерно 30 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристам в регионах советуют начать оформлять шенген на лето.