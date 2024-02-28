Туристам в регионах советуют начать оформлять шенген на лето

Проблемы с подачей документов на итальянский шенген отмечают туристы в регионах. Свободных слотов в визовых центрах Almaviva нет на несколько недель вперед. По информации визовых агентств, это актуально для большинства филиалов ВЦ, расположенных в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Казани, Москве.

Ближайшие окна только на начало апреля. Некоторые из дат даже этого месяца уже забиты под завязку. Тот факт, что сам процесс рассмотрения заявки занимает порядка месяца, многих заявителей заставляет крепко поволноваться.

Проблем с оформлением шенгена нет только у обладателей московской, петербургской и архангельской прописок. Они, согласно действующим правилам, должны обслуживаться в визовых центрах VMS, расположенных в столице и городе на Неве.

«Перспективы не самые приятные. Записаться это еще не все. А вот сколько это все будет рассматриваться – вот это лотерея», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Сложившиеся тенденции подсказывают туристам, что необходимо поторопиться с подачей документов на визу в преддверии активного летнего периода, чтобы не столкнуться с еще большими очередями и не поставить под вопрос запланированную поездку.