В США открылся гостевой дом-блинчик, который можно арендовать на три ночи

Американский производитель полуфабрикатов Eggo открыл в Гатлинбурге (штат Теннесси) гостевой дом в форме блинчика, пишет UPI. Дом можно арендовать на три ночи, внутри гостей ждет тематический интерьер и, конечно же, блинчики.

© Eggo

Такая акция приурочена к Национальному дню блинчиков, который отмечают в США 28 февраля. Место для дома тоже неслучайное — Гатлинбург считается южной блинной столицей США из-за количества ресторанов, специализирующихся на этом десерте.

В доме могут разместиться до восьми человек. Здесь есть кровати-блинчики, игровая комната в блинном стиле, джакузи и даже тандемный велосипед для двоих. С уютной террасы дома-блинчика открывается прекрасный вид на лес и горы.

Eggo

Забронировать проживание в доме-блинчике жители США могут абсолютно бесплатно, но все заявки пройдут строгий отбор команды Eggo.