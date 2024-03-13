Австралийский миллиардер возобновляет строительство второго «Титаника»

69-летний австралийский миллиардер Клайв Палмер анонсировал возобновление строительства близнеца "Титаника". Об этом сообщает издание CNN.

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Информация о намерении австралийца даровать людям возможность путешествовать по миру на "Титанике II" появилась в далеком 2012 году. На протяжении нескольких лет он выступал на конференциях и рассказывал о скором запуске круизного лайнера, который будет выглядеть точь-в-точь как его предшественник.

Но мечтам миллиардера не было суждено воплотиться в реальность: в 2020 году мир захватила пандемия коронавируса, и многие проекты, в том числе Палмера, были приостановлены.

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На днях же мужчина заявил о возобновлении строительных работ.

"Мы очень рады сообщить, что после непредвиденных глобальных задержек мы возобновляем сотрудничество с партнерами, чтобы воплотить мечту о "Титанике II" в жизнь. Пусть наше путешествие начнется", – приводятся слова Клайва Палмера, которые он произнес в рамках своего последнего выступления.

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