Где с детьми провести весенние каникулы

Россияне с детьми планируют съездить на весенние каникулы, которые продлятся в период с 25 по 31 марта, в Сочи, Дубай, Стамбул и другие популярные среди туристов города. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Наиболее востребованными внутренними направлениями для отдыха на грядущих каникулы среди жителей страны с детьми стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

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Что касается отдыха за границей, то в конце месяца россияне преимущественно отправятся в Дубай, Стамбул, Париж, Ереван и Баку. В прошлом году, обращают внимание аналитики, наибольшим спросом пользовались жаркие курорты: Шарм-эш-Шейх, Пхукет и Бангкок.

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