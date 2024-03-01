Из двух городов России запустят туристический поезд на Северный Кавказ

В скором времени добраться из Екатеринбурга и Тюмени до республик Северного Кавказа можно будет на туристическом круизном поезде ОАО "РЖД". Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

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"Жемчужина Кавказа" отправится в свое первое путешествие утром восьмого мая из Тюмени . В этот же день поезд сделает остановку для посадки туристов в Екатеринбурге. Продолжительность поездки из пункта А в пункт В составит десять дней.

В состав включены вагоны купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Также путешественники смогут пользоваться вагоном-душевой, вагоном-баром и вагоном-рестораном. В последнем будут доступны не только стандартные, но и национальные блюда республик Северного Кавказа.

"Жемчужина Кавказа" будет останавливаться в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте. За счет этого у пассажиров будет возможность прогуляться по побережью Каспийского моря, подняться на Эльбрус и полюбоваться захватывающими дух видами.