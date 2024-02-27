Немецкий турист рассказал, что его удивило в квартирах россиян

Привычные для нас вещи могут показаться необычными для граждан других стран. Турист из Германии по имени Матиас, который путешествовал по России, рассказал, что его удивило в квартирах россиян, передает "Турпром" с ссылкой на канал "Где нам жить".

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Непривычным явлением для гостя из заграницы оказались раздельные ванная комната и туалет. В данном случае роль сыграл метраж помещений, которыми пользовался Матиас.

"Никаких претензий не было бы, однако туалет слишком маленький, клаустрофобией не страдают, но складывается ощущение что делаешь свои дела в чулане, гардеробе".

А вот отделение кухни от гостиной, напротив, приятно удивило туриста. По его словам, это хорошее решение, так как запах приготавливаемых блюд остается там, где он и должен быть, не распространяясь на соседние комнаты.

"Правда, есть одно условие: квартира должна быть приличного метража, иначе такое решение только урежет площадь".

Неприятные впечатления у немца остались от мусоропроводов, которые зачастую можно встретить в жилых домах в России. По мнению Матиаса, логичнее выставлять баки на улице и использовать при этом контейнеры для раздельного сбора мусора.

"Антисанитария, скопление мусора внутри здания привлекает вредителей, насекомых и прочие нежелательные существа".