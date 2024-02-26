5 городов России, в которые стоит съездить до конца зимы: видео
Продолжительная зима может показаться тоскливой, но в России есть множество небольших городов, которые как раз в это время года раскрывают свое особое очарование.
В своем видео блогер с ником @Gorodaludi рассказал про 5 мест, куда стоит отправиться до конца зимы, чтобы насладиться снежными пейзажами и атмосферой русской провинции.
Один из таких городов – Егорьевск в Московской области. Этот небольшой городок, расположенный всего в 100 км от Москвы, является настоящей жемчужиной Подмосковья. Его главной достопримечательностью является роскошный Егорьевский историко-художественный музей в старинной купеческой усадьбе.
Также стоит посетить Шую. Это один из старейших городов Ивановской области с богатым культурным наследием. Ее украшением является Николо-Шартомский монастырь с высоченными стенами и башнями, который величественно возвышается над городом. Зимой он похож на ожившую иллюстрацию к русским сказкам.