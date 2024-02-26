Продолжительная зима может показаться тоскливой, но в России есть множество небольших городов, которые как раз в это время года раскрывают свое особое очарование.

В своем видео блогер с ником @Gorodaludi рассказал про 5 мест, куда стоит отправиться до конца зимы, чтобы насладиться снежными пейзажами и атмосферой русской провинции.

Один из таких городов – Егорьевск в Московской области. Этот небольшой городок, расположенный всего в 100 км от Москвы, является настоящей жемчужиной Подмосковья. Его главной достопримечательностью является роскошный Егорьевский историко-художественный музей в старинной купеческой усадьбе.