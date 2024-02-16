Многие туристы, приезжающие на Байкал, часто пропускают Иркутск и сразу едут к озеру. Однако Иркутск заслуживает внимания – это очень красивый город с богатой историей и архитектурой.

Архитектура Иркутска отражает его долгую историю. Город был основан еще в 1661 году и с тех пор не раз горел и перестраивался. Центральные улицы застроены домами в классическом русском стиле 18-19 веков - это двухэтажные особняки из дерева с резными украшениями и наличниками. Особенно живописна улица Декабрьских Событий, вымощенная булыжной брусчаткой. Здесь находились дома богатых купцов и ссыльных декабристов.