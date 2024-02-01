За последние годы в центре города построили здания в европейском стиле. Одно из таких мест – набережная Брюгге с яркими фахверковыми домами. Гуляя по ней, легко представить, что попал в живописный городок Бельгии.

Архитектурный облик центра Йошкар-Олы создает впечатление гармоничного единства разных стилей. Но в то же время каждое отдельное здание поражает своей красотой и неповторимостью. Кажется, будто за те несколько часов, которые путешественники проводят в городе, они успевают побывать в разных уголках Европы и России.