Почему стоит посетить Йошкар-Олу: видео
Йошкар-Ола редко попадает на страницы путеводителей, однако этот город определенно стоит посетить.
Находясь всего в двух часах езды от Казани, Йошкар-Ола может похвастаться своими достопримечательностями.
За последние годы в центре города построили здания в европейском стиле. Одно из таких мест – набережная Брюгге с яркими фахверковыми домами. Гуляя по ней, легко представить, что попал в живописный городок Бельгии.
Архитектурный облик центра Йошкар-Олы создает впечатление гармоничного единства разных стилей. Но в то же время каждое отдельное здание поражает своей красотой и неповторимостью. Кажется, будто за те несколько часов, которые путешественники проводят в городе, они успевают побывать в разных уголках Европы и России.
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