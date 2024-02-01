Эксперты перечислили лучшие лечебные курорты России

Эксперты сервиса tutu рассказали "Известиям" о семи оздоровительных регионах России с минеральными водами, целебными грязями и живописными видами.

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В первую очередь речь идет о Ставропольском крае с его многим хорошо известными Пятигорском, Кисловодском, Ессентуками и Железноводском. Для оздоровительной поездки в том числе подходят Мацеста и Горячий ключ в Краснодарском крае, минеральные источники в Бурятии и алтайский курорт Белокуриха.

Соленое озеро Эльтон в Волгоградской области, термальные курорты в Тюменской области и Марциальные Воды в Карелии также пользуются популярностью у туристов, которые путешествуют по стране с целью оздоровиться.