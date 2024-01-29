Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию

Предполагается, что с 31 марта количество рейсов из Белграда в Москву увеличится с 13 до 19 в неделю, сообщает АТОР. А рейсы из Белграда в Санкт-Петербург увеличатся с трех до пяти в неделю, в Казань – до трех в неделю.

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Цены на апрель следующие: от 58 тысяч в Москву, от 55 тысяч в Санкт-Петербург и от 37 тысяч в Казань.

Авиаперевозчик также планирует значительно увеличить количество рейсов не только с Россией, но и с городами Европы. Air Serbia также планирует открыть новые направления: Мостар и Герцеговину.