Авиакомпания S7 возобновит перелеты из Новосибирска в Шанхай и из Владивостока в Пекин

Об этом стало известно из заявления пресс-службы перевозчика, сообщает ТАСС.

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Авиаперевозки в Шанхай будут осуществляться на Boeing 737-800 по средам и воскресеньям. Планируется, что первый рейс запустят уже 1 мая.

А рейсы в Пекин будут выполнять на самолете Airbus A320 по вторникам и воскресеньям. Первый полет запланирован на 2 апреля.