Авиакомпания S7 возобновит перелеты из Новосибирска в Шанхай и из Владивостока в Пекин
Об этом стало известно из заявления пресс-службы перевозчика, сообщает ТАСС.
Авиаперевозки в Шанхай будут осуществляться на Boeing 737-800 по средам и воскресеньям. Планируется, что первый рейс запустят уже 1 мая.
А рейсы в Пекин будут выполнять на самолете Airbus A320 по вторникам и воскресеньям. Первый полет запланирован на 2 апреля.
Ранее мы рассказывали о самых жутких блюдах, которые едят в Китае.
Рамблер: главные новости