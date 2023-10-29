Самые жуткие блюда, которые едят в Китае
Кухня Китая разнообразна, она очень различается в зависимости от конкретного региона. Европейцы посещают страну, чтобы попробовать необычные блюда, которые способны удивить человека, который, казалось бы, пробовал уже все.
Однако традиционные китайские блюда точно не стоит пробовать впечатлительным людям. “Рамблер” рассказал о самой жуткой еде одной из азиатских стран.
Зародыш в яйце
Балют – популярная уличная еда. Для приготовления используют куриные яйца с зародышами. Для европейца это блюдо может показаться отвратительным, однако в Китае считается деликатесом. Готовят балют так: кидают в кипящую воду яйцо, варят его 20-25 минут, а потом употребляют в пищу, пока не остыло. Китайцы описывают вкус блюда как сливочный и нежный, а также верят, что балют помогает мужчинам быть более мужественными.
Ошпаренный осел
Приготовление этого блюда происходит так. Гость приходит в заведение, к нему приводят осла и спрашивают, какую его часть хотелось бы попробовать. Повар убирает кожу с этого места и поливает мясо горячим бульоном, потом срезает его и доготавливает в супе.
Желе из панциря черепахи
Может показаться, что блюдо соленое, но это не так, его употребляют как десерт. Готовят желе из определенных частей животного с добавлением различных трав. На некоторых рынках продается более гуманное блюдо, в составе которого нет черепахи. А некоторые повара готовят эксклюзивное желе, используя для этого трехполосную шарнирную черепаху.
Жареные воробьи
Гражданам многих стран и в голову бы не пришло готовить что-то из этих маленьких птичек, но в Китае жареные воробьи – довольно популярное блюдо. В древности считали, что оно помогает улучшить мужскую функцию в организме. Воробьев не только жарят, но и варят, готовят различные супы. В Китае верят, что блюдо помогает улучшить состояние кожи.
Суп из летучей мыши
Варят его из целой летучей мыши, ее помещают в уже готовый куриный бульон. Затем животное разрезают пополам и употребляют его внутренности вместе с бульоном. Причем перед приготовлением с летучей мыши не снимают кожу, из-за чего в супе плавают куски шерсти и крыльев. Говорят, что блюдо довольно вкусное, но не стоит забывать, что летучие мыши переносят множество болезней.