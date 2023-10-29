Самые жуткие блюда, которые едят в Китае

Кухня Китая разнообразна, она очень различается в зависимости от конкретного региона. Европейцы посещают страну, чтобы попробовать необычные блюда, которые способны удивить человека, который, казалось бы, пробовал уже все.

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Однако традиционные китайские блюда точно не стоит пробовать впечатлительным людям. “Рамблер” рассказал о самой жуткой еде одной из азиатских стран.

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Зародыш в яйце

Балют – популярная уличная еда. Для приготовления используют куриные яйца с зародышами. Для европейца это блюдо может показаться отвратительным, однако в Китае считается деликатесом. Готовят балют так: кидают в кипящую воду яйцо, варят его 20-25 минут, а потом употребляют в пищу, пока не остыло. Китайцы описывают вкус блюда как сливочный и нежный, а также верят, что балют помогает мужчинам быть более мужественными.

Ошпаренный осел

Приготовление этого блюда происходит так. Гость приходит в заведение, к нему приводят осла и спрашивают, какую его часть хотелось бы попробовать. Повар убирает кожу с этого места и поливает мясо горячим бульоном, потом срезает его и доготавливает в супе.

Желе из панциря черепахи

Может показаться, что блюдо соленое, но это не так, его употребляют как десерт. Готовят желе из определенных частей животного с добавлением различных трав. На некоторых рынках продается более гуманное блюдо, в составе которого нет черепахи. А некоторые повара готовят эксклюзивное желе, используя для этого трехполосную шарнирную черепаху.

Жареные воробьи

Гражданам многих стран и в голову бы не пришло готовить что-то из этих маленьких птичек, но в Китае жареные воробьи – довольно популярное блюдо. В древности считали, что оно помогает улучшить мужскую функцию в организме. Воробьев не только жарят, но и варят, готовят различные супы. В Китае верят, что блюдо помогает улучшить состояние кожи.

Суп из летучей мыши