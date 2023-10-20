От Парижа до Лондона: как в Китае строят копии европейских городов
Китай — это не только Пекин и Шанхай, но и Париж, Флоренция и Лондон. Ну, по крайней мере, так кажется китайцам.
В 2001 году в Шанхае пытались внедрить проект "1 город — 9 городов". Проект предполагал строительство девяти городских центров, напоминающих многие западные города.
О самых безумных копиях европейских городов — в материале "Рамблер".
Гальштат в Гуандуне
Это проект — копия австрийского города, выполненная архитекторами Себастьяном Аккером и Филом Томпсоном. Фальшивая версия объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО дополнена искусственным озером, привозными голубями и, конечно же, домами, которые полностью повторяют здания в альпийской деревне, что вызвало удивление и расстройство у настоящих жителей Гальштата.
Париж в Тяньдучэне
Город огней приглянулся китайцам настолько, что у них даже появился собственный город с жилыми домами и визитной карточкой Парижа — Эйфелевой башней. К сожалению, из-за неудобного расположения (рядом сельскохозяйственные земли) этот элитный жилой комплекс превратился в город-призрак.
Голландская деревня в Пудуне
Ветряная мельница у реки говорит сама за себя — вы находитесь где-то в Нидерландах. Этот тихий городок — еще один жилищный проект в рамках инициативы "1 город — 9 городов". Он оказался не совсем удачным из-за слишком удаленного от города расположения.
Шведский городок в Луодяне
Даже Швеция стала частью проекта "1 город — 9 городов". Этот район был похож на шведский город Сигтуна и даже имел почти точную копию озера Маларен, но туда так и не поселилось ожидаемое количество жителей.
Город Темза
Тюдоровские здания, мощеные улицы, красные телефонные будки, бронзовая статуя Уинстона Черчилля и даже королевские гвардейцы были скопированы в этом маленьком английском городке недалеко от центра Шанхая.
Немецкий город Антинг
Вот еще один город-подражатель из проекта "1 город — 9 городов" в Шанхае. Немецкий город Антинг, спроектированный Альбертом Шпеером, производит впечатление завершенного: разноцветные здания высотой от трех до пяти этажей, зеленые насаждения, каналы и рестораны. Но, как и в случае других городов-призраков, китайцы не были заинтересованы в постоянном проживании здесь. Бронзовые статуи Гете и Шиллера стоят вместе посреди мощеной площади, так и оставшись неизвестными для местных жителей.
Город Пуцзян
Еще один город-призрак из серии "1 город — 9 городов" — итальянский город или Брецца Читта ди Пуцзян в Шанхае, который, в отличие от других фейковых европейских локаций, не является копией какого-то итальянского города.
Мост Александра III в Тяньцзине (мост Бэйань)
Эта копия парижского арочного моста была построена в 1973 году. На нем установлены четыре статуи, символизирующие пожелания мира и гармонии: голубой дракон, белый тигр, птица чечевица и черная черепаха.