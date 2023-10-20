От Парижа до Лондона: как в Китае строят копии европейских городов

Китай — это не только Пекин и Шанхай, но и Париж, Флоренция и Лондон. Ну, по крайней мере, так кажется китайцам.

В 2001 году в Шанхае пытались внедрить проект "1 город — 9 городов". Проект предполагал строительство девяти городских центров, напоминающих многие западные города.

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О самых безумных копиях европейских городов — в материале "Рамблер".

Гальштат в Гуандуне

Hanno Böck/commons.wikimedia.org

Это проект — копия австрийского города, выполненная архитекторами Себастьяном Аккером и Филом Томпсоном. Фальшивая версия объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО дополнена искусственным озером, привозными голубями и, конечно же, домами, которые полностью повторяют здания в альпийской деревне, что вызвало удивление и расстройство у настоящих жителей Гальштата.

Париж в Тяньдучэне

Tianducheng/commons.wikimedia.org

Город огней приглянулся китайцам настолько, что у них даже появился собственный город с жилыми домами и визитной карточкой Парижа — Эйфелевой башней. К сожалению, из-за неудобного расположения (рядом сельскохозяйственные земли) этот элитный жилой комплекс превратился в город-призрак.

Голландская деревня в Пудуне

Richard Summers/commons.wikimedia.org

Ветряная мельница у реки говорит сама за себя — вы находитесь где-то в Нидерландах. Этот тихий городок — еще один жилищный проект в рамках инициативы "1 город — 9 городов". Он оказался не совсем удачным из-за слишком удаленного от города расположения.

Шведский городок в Луодяне

Evan Chakroff/Flickr

Даже Швеция стала частью проекта "1 город — 9 городов". Этот район был похож на шведский город Сигтуна и даже имел почти точную копию озера Маларен, но туда так и не поселилось ожидаемое количество жителей.

Город Темза

Drew Bates/Flickr

Тюдоровские здания, мощеные улицы, красные телефонные будки, бронзовая статуя Уинстона Черчилля и даже королевские гвардейцы были скопированы в этом маленьком английском городке недалеко от центра Шанхая.

Немецкий город Антинг

BlueSkySummer/commons.wikimedia.org

Вот еще один город-подражатель из проекта "1 город — 9 городов" в Шанхае. Немецкий город Антинг, спроектированный Альбертом Шпеером, производит впечатление завершенного: разноцветные здания высотой от трех до пяти этажей, зеленые насаждения, каналы и рестораны. Но, как и в случае других городов-призраков, китайцы не были заинтересованы в постоянном проживании здесь. Бронзовые статуи Гете и Шиллера стоят вместе посреди мощеной площади, так и оставшись неизвестными для местных жителей.

Город Пуцзян

Drew Bates/Flickr

Еще один город-призрак из серии "1 город — 9 городов" — итальянский город или Брецца Читта ди Пуцзян в Шанхае, который, в отличие от других фейковых европейских локаций, не является копией какого-то итальянского города.

Мост Александра III в Тяньцзине (мост Бэйань)

xiquinhosilva/commons.wikimedia.org