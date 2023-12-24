Авиапассажирка взяла в полет пони и взбесила всех

Странное зрелище в самолете совершенно ошеломило пассажиров. Так, на популярной странице Passenger Shaming в соцсетях была опубликована необычная фотография, на которой изображена миниатюрная лошадь в салоне эконом-класса американского самолета, стоящая перед двумя сидящими пассажирами.

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Соцсети

Фото было подписано так:

«Примечание: это законное, хорошо обученное животное-поводырь, используемое для слепых и т. д. Это не животное для эмоциональной поддержки. Это не одно и то же...».

Пост собрал более 800 комментариев, и мнения разделились: некоторые люди задавались вопросом, было ли изображение вообще реальным.

Один пользователь возмутился присутствием пони на борту, сославшись на то, что после того, как многие авиакомпании разрешили летать с животными для эмоциональной поддержки пассажирам во время полета, ситуация стала похожа на цирк:

«Эта штука с «животными-помощниками» действительно выходит из-под контроля. Что не так с собаками и кошками??? Будь я проклят, если я буду платить те цены, которые они сейчас взимают за авиабилеты, чтобы лететь рядом с чертовым пони! Имейте в виду, я люблю лошадей, но это уже слишком».

Другой пользователь добавил:

«Если вам нужно иметь под рукой миниатюрную лошадь, чтобы летать коммерческим авиалайнером, возможно, вам лучше подойдет другой способ путешествия, не говоря уже о остальной части людей, на которые влияют ваши потребности».

Хотя существовал некоторый скептицизм по поводу того, настоящая фотография или нет, другой пользователь отметил, что в 2019 году правила американских самолетов изменились, и пассажирам разрешено брать на борт определенных служебных животных.

«Я понимаю, но меня беспокоит то, как пони повлияет на способность эвакуировать пассажиров даже в случае чрезвычайной ситуации? Может ли лошадь без колебаний спуститься по аварийному трапу? Я, честно говоря, не знаю, это точно не стоит того, чтобы одному человеку было комфортно».

Другие пользователи возмутились:

«Я понимаю, что это служебное животное, но куда они ходят на горшок?»;

«Значит, мы не можем на стрессе во время перелета курить электронные сигареты, но можем брать с собой пони?!».

Правда нашлись и те, кто высказался позитивно о таком попутчике:

«Я бы заплатил больше, чтобы сидеть в самолете рядом с воспитанным и чистым животным-поводырем, а не с человеком. Животные-поводыри хорошо обучены и имеют лучшие манеры, чем большинство людей…»

«Я был бы рад, если бы встретил во время полета миниатюрную лошадь!».