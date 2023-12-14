Гостиничный эксперт назвала 8 вещей, которые нельзя делать в отеле

Бывшая сотрудница крупной отельной сети Дани Кеснель рассказала, чего не стоит делать в отеле.

© Freepik

Об этом пишет Business Insider.

Видео дня

Бронировать на сторонних сайтах

Поскольку сторонние сайты, как правило, предоставляют пользователям меньше возможностей для контроля над бронированием, они могут создавать проблемы для гостей. А персоналу отеля зачастую очень сложно помочь будущим постояльцам.

Иногда сторонние сайты совершают овербукинг (когда один номер бронируют сразу несколько людей), вынуждая гостей искать альтернативные варианты размещения. Кроме того, жесткие правила внесения изменений неудобны и иногда приводят к скрытым платежам.

«Я по-прежнему пользуюсь этими сайтами для поиска уникальных вариантов проживания, но настоятельно рекомендую бронировать номера в отеле — по телефону или на официальном сайте».

Не закрывать дверь на засов

Некоторые люди не заморачиваются с засовом, потому что считают, что обычный замок достаточно надежен. Но это не означает, что сотрудники отеля не смогут попасть к вам в номер.

«Вы можете попытаться получить компенсацию за проживание в отеле, но вы не сможете заставить горничную не видеть вашу голую попу. Запирайте дверь на засов».

Игнорировать правила отеля

В большинстве отелей за нарушение правил проживания предусмотрены значительные денежные штрафы, так что это может обойтись вам в десятки тысяч рублей.

Поскольку у отеля, скорее всего, уже есть информация о вашей банковской карте, трудно запретить им взимать с вас плату. К тому же при заселении вы, скорее всего, подписали документ, согласившись заплатить деньги в случае несоблюдения правил.

Заселяться до осмотра номера

Не забывайте проверять чистоту номера, необходимо убедиться в том, что системы горячего водоснабжения и отопления, вентиляции и кондиционирования работают, а также проверить работу всей электроники (телевизор, лампа, будильник и пр.).

Гораздо лучше выявить эти проблемы как можно раньше и попросить персонал отеля решить их.

Останавливаться в нескольких разных отелях вместо того, чтобы вступать в программу лояльности

«Я заработала бесчисленное количество бесплатных ночей и подарочных карт во время путешествий. Вместо того чтобы просто бронировать номера в разных отелях в течение года, я считаю, что присоединиться к какой-либо программе определенно стоит».

Членство в программе также может дать вам определенные привилегии, например, бесплатный поздний выезд из отеля. Кроме того, персонал с большей вероятностью предоставит вам бесплатное повышение категории номера или другие привилегии.

Не использовать таблички «не беспокоить»

Использование таблички «не беспокоить» — это не только для уединения, но и для сокращения количества ненужных услуг по уборке номера, что способствует экологичности. Кроме того, вы уменьшите нагрузку на горничных.

«Когда я останавливаюсь в отеле, я слежу за табличкой на двери и убираю ее, когда мне не нужно освежиться».

Бронировать номер, не подтвердив наличие удобств

Большинство людей читают отзывы об отелях, но многие забывают проверить, действительно ли в отеле есть все удобства, на которые они рассчитывают.

«В двухзвездочном отеле вряд ли есть бассейн, спа, ресторан или обслуживание в номерах, поэтому имейте это в виду при выборе места проживания».

Не соблюдать процедуру check-out

Важность процедуры выезда из отеля часто недооценивают, считает Кеснель.

Check-out сигнализирует персоналу отеля о том, что вы уехали, и позволяет им начать подготовку номера для следующего гостя.

Если гости не уведомили отель о выселении, персонал должен физически посетить каждый номер, чтобы убедиться, что он свободен.

«Бывали дни, когда я бегала по всему отелю, проверяя более 50 номеров».