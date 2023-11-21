5 вещей, которые должны смутить при выборе отеля

Бронировать отель в новом месте — это часто лотерея. Если вы путешествуете часто, скорее всего, рано или поздно столкнетесь с тем, что оплаченная гостиница не соответствует вашим ожиданиям.

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Чтобы снизить риски, стоит тщательно подойти к выбору объекта размещения. Рассказываем, на какие тревожные сигналы обратить внимание, в материале "Рамблера".

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Красиво, но недостаточно информации

Сайты отелей могут быть очень красивыми, но главное — не фотографии, а детали. Опытные путешественники изучают все, что есть и чего нет в объекте размещения. Например, указан ли точный адрес и конкретные цены на номера, можно ли заселяться с домашним животным, есть ли парковка и так далее. Чем больше информации на сайте, тем лучше, так как за блестящими, но пустыми объявлениями часто кроются мошенники.

Фотографии не соответствуют действительности

Фотографии и видео на сайте отеля всегда будут более красочными, чем на самом деле. Это реклама, и она должна привлекать внимание. Чтобы увидеть реальную картину, найдите отель на Google-картах и посмотрите фотографии, опубликованные пользователями. Еще можно открыть функцию Street View, если она доступна в этом месте, и посмотреть, как выглядит отель снаружи, что его окружает.

Вам не отвечают на звонки

Всегда рекомендуется позвонить в отель, даже если вы бронируете его онлайн. Сотрудники хорошего отеля смогут ответить на все вопросы или подтвердить информацию. Если после нескольких звонков никто не берет трубку, в лучшем случае это указывает на проблемы с обслуживанием клиентов и не самый качественный сервис, а в худшем — на то, что отеля не существует.

Цены на номера подозрительно низкие

Относитесь к невероятно низким ценам с осторожностью, особенно если бронируете номер на непроверенном сайте. Сравнивайте стоимость номеров с ценами на других сайтах. Иногда таким образом мошенники пытаются запустить руки в карманы путешественников.

В отзывах люди жалуются на одни и те же проблемы