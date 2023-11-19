Что делать, если в номере отеля плохо пахнет

Обидно заплатить за отель, заселиться в номер и обнаружить, что там неприятно пахнет. Помимо того, что это может испортить впечатления об отдыхе, сильные запахи могут спровоцировать аллергию и головные боли и ухудшить самочувствие, чего точно не хочется в отпуске.

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Но ситуацию можно попробовать исправить. Рассказываем, что можно делать, в материале "Рамблера".

Проветрите помещение

Для начала проветрите помещение и посмотрите, устранит ли это проблему. Откройте все двери и окна, в том числе на балконе, чтобы впустить свежий воздух и солнечный свет. Осмотрите помещения, в которых обычно задерживается влага, чтобы определить источник запаха.

Попросите сменить номер

Сообщите о неприятном запахе персоналу отеля и попросите сменить номер, если запах не пропадает. Если это невозможно, спросите, есть ли у них очиститель воздуха. Если в отеле есть кухня, спросите, есть ли у них немного белого уксуса. Налейте его в миску, поставьте в помещении, где запах сильнее всего, и оставьте там на несколько часов. Запах уксуса тоже не самый приятный, но это гораздо лучше, чем дышать запахом от сигарет, канализации или сырости.

Купите освежитель воздуха в магазине

Если вы перепробовали все возможные решения, и номер вам не поменяли, самое время отправиться в магазин. Купите закрепляемый освежитель воздуха, который можно прикрепить к вентиляционному отверстию. Также можно захватить чистящие салфетки и пройтись ими по поверхности.

Еще один вариант - диффузор с эфирным маслом. Например, эвкалипта, гвоздики или лаванды. Они обладают противогрибковой активностью. Также отлично освежат воздух масла на основе цитрусовых: апельсина, грейпфрута, мандарина, лимона или лемонграсса.