Что надо обязательно сделать перед сдачей багажа в аэропорту
Многие сталкивались с утерей багажа или боятся, что это в какой-то момент с ними произойдет. Особенно неприятно остаться без вещей, прилетев в отпуск.
Авиакомпании делают все возможное, чтобы доставить наш багаж в нужное место, но не всегда это у них получается. Как можно уберечь свой чемодан от потери? Рассказываем в материале "Рамблера".
Снимите наклейки со штрих-кодом
Первое и самое важное - это снять с багажа наклейки, оставшиеся от предыдущей поездки. Они маленькие, прямоугольные и на них есть штрих-код, содержащий информацию о перелете, в том числе о стыковочных рейсах.
Зачем это делать? После того, как вы сдаете багаж на стойке регистрации, он сканируется на конвейерной ленте. Сканер поворачивается на 360 градусов, и может считать незаметную наклейку с другим местом назначения. В таком случае ваши вещи могут оказаться не там, где должны, если этого не заметит сотрудник аэропорта. Поэтому лучше не рисковать и сразу проверить свой чемодан на наличие наклеек со штрих-кодом.
Положите в чемодан поисковый трекер
Чтобы отследить нахождение своего багажа, можно воспользоваться специальным трекером. Это компактный беспроводной девайс, который позволяет вам отследить место нахождения вещей. Такие крепят на ключи, сумки и другие важные предметы. Такой же трекер можно положить внутрь чемодана, чтобы в случае потери, понимать, где может находиться ваш багаж.
Сфотографируйте вещи
Еще одно важное действие, которое стоит предпринять перед тем, как сдавать багаж, - сфотографировать вещи, которые вы положили в чемодан, и затем сам чемодан в аэропорту. Визуальные данные помогут сотруднику авиакомпании быстрее сориентироваться при поиске ваших вещей, а их перечень пригодится при оценке ценности утерянного багажа.
Распечатайте контактную информацию
Можно распечатать свою контактную информацию, ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, город отправления и пункт назначения, на листе бумаги, положить ее в свой багаж или наклеить поверх чемодана.
А чтобы не потерять свои вещи на ленте выдачи багажа, можно повесить на чемодан яркие ленты, багажную бирку, багажный ремень или обернуть его снаружи красочной эластичной резинкой, которая используется для спортивных упражнений. Это также сбережет ваш чемодан от раскрытия, если сломается молния или расстегнется застежка.