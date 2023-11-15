Что надо обязательно сделать перед сдачей багажа в аэропорту

Многие сталкивались с утерей багажа или боятся, что это в какой-то момент с ними произойдет. Особенно неприятно остаться без вещей, прилетев в отпуск.

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Авиакомпании делают все возможное, чтобы доставить наш багаж в нужное место, но не всегда это у них получается. Как можно уберечь свой чемодан от потери? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Снимите наклейки со штрих-кодом

Первое и самое важное - это снять с багажа наклейки, оставшиеся от предыдущей поездки. Они маленькие, прямоугольные и на них есть штрих-код, содержащий информацию о перелете, в том числе о стыковочных рейсах.

Зачем это делать? После того, как вы сдаете багаж на стойке регистрации, он сканируется на конвейерной ленте. Сканер поворачивается на 360 градусов, и может считать незаметную наклейку с другим местом назначения. В таком случае ваши вещи могут оказаться не там, где должны, если этого не заметит сотрудник аэропорта. Поэтому лучше не рисковать и сразу проверить свой чемодан на наличие наклеек со штрих-кодом.

Положите в чемодан поисковый трекер

Чтобы отследить нахождение своего багажа, можно воспользоваться специальным трекером. Это компактный беспроводной девайс, который позволяет вам отследить место нахождения вещей. Такие крепят на ключи, сумки и другие важные предметы. Такой же трекер можно положить внутрь чемодана, чтобы в случае потери, понимать, где может находиться ваш багаж.

Сфотографируйте вещи

Еще одно важное действие, которое стоит предпринять перед тем, как сдавать багаж, - сфотографировать вещи, которые вы положили в чемодан, и затем сам чемодан в аэропорту. Визуальные данные помогут сотруднику авиакомпании быстрее сориентироваться при поиске ваших вещей, а их перечень пригодится при оценке ценности утерянного багажа.

Распечатайте контактную информацию

Можно распечатать свою контактную информацию, ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, город отправления и пункт назначения, на листе бумаги, положить ее в свой багаж или наклеить поверх чемодана.