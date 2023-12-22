Российские туристы рассказали о главных страхах в путешествиях

Опрос среди тысячи российских туристов провели специалисты сервиса путешествий tutu и компании "СберСтрахование". и страховой компании провели исследование среди тысячи пользователей. Они выяснили, что самый сильный страх туристов – не попасть на рейс, поезд или автобус. Об этом заявили 27 процентов респондентов.

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Опрос показал, что главным страхом туристов является возможность не попасть на авиарейс, поезд или автобус. Этого боится 27 процентов опрошенных.

20 процентов респондентов переживают, что могут потерять паспорт или документы, а 11 процентов — больше всего боится заболеть. Еще столько же россиян сильно расстраиваются из-за плохой погоды во время отпуска.

Для 8 процентов опрошенных главным страхом стала каража банковских карт и кошелька. Шесть процентов респондентов сильно переживают за отказ в заселении в отель, плохой номер, потерю багажа при перелете. Такое же число туристов в целом переживают, что им не понравится тур.

Интересно, что совсем маленький процент (5%) переживают за незнание местного языка.

Однако в компании "СберСтраховании" при этом отметили, что по факту большинство страховых случаев в 2023 году были связаны с задержками рейса — их доля составила 55 процентов.

На втором месте оказались проблемы со здоровьем. Так, несмотря на то, что заболеть в поездке боится лишь каждый десятый турист, медпомощь в этом году понадобилась туристам в 37 процентах страховых случаев. На третьем месте, по данным компании, оказалось задержка получения багажа — на такой страховой случай приходилось пять процентов выплат.