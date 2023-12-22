Названы самые популярные у россиян города и страны на Новый год

Сервис путешествий tutu отмечает, что большая часть бронирований на Новый год.

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По данным сервиса, чаще всего новогодние праздники россияне бронировали внутренние направления (95,35 процента). Всего 4,69 процента из всех бронирований приходится на зарубежные направления.

Популярнее всего у российских туристов на Новый год оказались гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга. На них в сумме приходилось 46,72 процента. Другие популярные города: Казань, Сочи, Нижний Новгород, а также Мурманск, Екатеринбург, Калининград, Тула и Псков.

При этом в Москве и в Сочи оказалась самая дорогая средняя цена за ночь – 5601 рубль, 4958 рублей и 4769 рублей соответственно. В Казани средняя цена суток в отеле составила 4672 рубля, а в Нижнем Новгороде – 4528 рублей.

Из зарубежных направлений популярнее всего у россиян оказались Белоруссия (58,89 процента бронирований), Турция (7,78 процента), Абхазия (6,6 процента).