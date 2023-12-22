Названы самые популярные у россиян города и страны на Новый год

Названы самые популярные у российских туристов города и страны по бронированиям на Новый год
Сервис путешествий tutu отмечает, что большая часть бронирований на Новый год.
По данным сервиса, чаще всего новогодние праздники россияне бронировали внутренние направления (95,35 процента). Всего 4,69 процента из всех бронирований приходится на зарубежные направления.
Популярнее всего у российских туристов на Новый год оказались гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга. На них в сумме приходилось 46,72 процента. Другие популярные города: Казань, Сочи, Нижний Новгород, а также Мурманск, Екатеринбург, Калининград, Тула и Псков.
При этом в Москве и в Сочи оказалась самая дорогая средняя цена за ночь – 5601 рубль, 4958 рублей и 4769 рублей соответственно. В Казани средняя цена суток в отеле составила 4672 рубля, а в Нижнем Новгороде – 4528 рублей.
Из зарубежных направлений популярнее всего у россиян оказались Белоруссия (58,89 процента бронирований), Турция (7,78 процента), Абхазия (6,6 процента).
Ранее «Рамблер» писал о том, чего нельзя делать в отеле.