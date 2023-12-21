В каких странах Новый год встретят организованные туристы из России

Новый 2024 год многие россияне решили отметить за границей. Недавно СМИ назвали самые популярные направления среди организованных туристов из России.

О том, какие страны чаще всего выбирали россияне для отдыха на новогодние каникулы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Эксперты отмечают, что количество проданных путевок в 2023 году по сравнению с прошлым увеличилось. Речь идет от 14 до 78%. На фоне спроса на отдых за рубежом сформировался рейтинг самых востребованных среди организованных туристов из России стран.

«На втором месте из зарубежных направлений – Египет с долями от 12-13% до 19% у разных компаний. Третье место – у Турции (9-24% у разных компаний). Четвертое место занимает Шри-Ланка (9-12% у некоторых компаний), пятое делят Мальдивы и Куба», – говорится в сообщении.

Первое место поделили ОАЭ с 18 до 34% продаж у многопрофильных туроператоров и Таиланд, отличившийся продажами от десяти до 34%.

В список десяти самых желанных мест для путешествия организованными группами из России также вошли Шри-Ланка, Абхазия, Индонезия и морские круизы.