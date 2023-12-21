В каких странах Новый год встретят организованные туристы из России

Названы топовые направления для организованных туристов из России на Новый 2024 год
Новый 2024 год многие россияне решили отметить за границей. Недавно СМИ назвали самые популярные направления среди организованных туристов из России.
О том, какие страны чаще всего выбирали россияне для отдыха на новогодние каникулы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
Эксперты отмечают, что количество проданных путевок в 2023 году по сравнению с прошлым увеличилось. Речь идет от 14 до 78%. На фоне спроса на отдых за рубежом сформировался рейтинг самых востребованных среди организованных туристов из России стран.
«На втором месте из зарубежных направлений – Египет с долями от 12-13% до 19% у разных компаний. Третье место – у Турции (9-24% у разных компаний). Четвертое место занимает Шри-Ланка (9-12% у некоторых компаний), пятое делят Мальдивы и Куба», – говорится в сообщении.
Первое место поделили ОАЭ с 18 до 34% продаж у многопрофильных туроператоров и Таиланд, отличившийся продажами от десяти до 34%.
В список десяти самых желанных мест для путешествия организованными группами из России также вошли Шри-Ланка, Абхазия, Индонезия и морские круизы.
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